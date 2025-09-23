أردوغان يدعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى فعل ذلك

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، داعيا كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى فعل ذلك.

واستهل أردوغان ـ في كلمته خلال افتتاح المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء ـ بعرض صور لمعاناة أطفال ونساء غزة، مؤكّدًا : " إن ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا بين طرفين، بل غزوٌ ومجزرة جماعية تنفذ أمام أنظار العالم".



وعرض أردوغان صورًا لأطفال بترت أطرافهم نتيجة القصف الإسرائيلي، وأخرى لرضيع جلده على عظمه جراء المجاعة، متسائلا : "أي ضمير يمكن أن يصمت أمام هذا ؟ كيف نتمتع بالسلام في عالم يموت فيه الأطفال ؟ ".



وأعرب عن شكره لكافة الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، داعيا كل من لم يفعل إلى التحرك فورًا، قائلا : " كفى صمتًا، وكفى تجاهلًا لحق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة".

وأشار إلى أن الإبادة الجارية تُعرض على الهواء مباشرة، مؤكدًا : " إن إسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيًا في غزة، فضلا عن أن موظفي الأمم المتحدة لم يسلموا من القتل".



وشدد أردوغان على أن السكوت على جرائم غزة هو سقوط أخلاقي وإنساني عالمي ، وأضاف : "لا يمكننا أن نسكت ، لا يوجد أي منطق يبرر وحشية إسرائيل ، آن أوان وقف إطلاق النار فورًا".



وتطرق الرئيس التركي إلى الأزمة السورية، مؤكدًا أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية وتواصل جهودها لمكافحة الإرهاب، معربا عن شكره لمساعي دول الخليج الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن كل دول المنطقة ستستفيد من تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.