قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس الدراسات العليا بالإسكندرية يناقش مؤشر نزاهة البحث العلمي بالجامعات

"مجلس الدراسات العليا" بالإسكندرية يناقش مؤشر "نزاهة البحث العلمي" بالجامعات
"مجلس الدراسات العليا" بالإسكندرية يناقش مؤشر "نزاهة البحث العلمي" بالجامعات
أ ش أ

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية موضوع "مؤشر نزاهة البحث العلمى" في الجامعات المصرية التحليل والتوصيات السياسية.

وتناول المجلس، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تعريف سحب المقالات العلمية من الدوريات العالمية بعد نشرها وأسباب سحب هذه المقالات ومنها السحب الذاتى ((Self- Retraction or Honest mistake retraction وكذلك سحب الأبحاث من خلال هيئة تحرير المجلة العلمية (Editorial Board Retractions) والذى يعتبر فى حد ذاته تصحيح وتصويب فى قواعد البيانات التى تشتمل على هذه المقالات.

وأوضح أن عدد الأبحاث المسحوبة من دوريات عالمية في آخر 5 سنوات قدر بـ 953 من الجامعات المصرية المختلفة منها 250 مقالة مسحوبة في عام 2023، وكذلك عدد الأبحاث المسحوبة من دوريات عالمية من باحثين مصريين مشاركين مع باحثين من جامعات عربية قدر بـ 353 مقالة بحثية، كما تناول العرض الأسباب المختلفة لسحب المقالات بعد النشر في الدوريات العالمية والمصنفة وتناول مصطلح مصانع الأوراق أو Paper Mills ومواصفاته والطرق المختلفة للتعرف عليه وتجنبه.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة "ليتورال كوت دى أوبال" الفرنسية للتبادل الطلابي والحصول على درجة مزدوجة من الجامعتين، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الأسكندرية وجامعة أبن طفيل بالمغرب للتعاون في مجال النشر العلمي والمشروعات البحثية المشتركة واستحداث برامج جديدة مشتركة بين الجامعتين، وإتفاقية توفير متطوعين لتدريس اللغة الصينية بين كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ومركز تعليم اللغة والتعاون التابع لوزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق التابع لقسم الآثار بالكلية ومؤسسة "هونور فروست" للآثار البحرية.

ووافق المجلس على مقترح اعتماد برنامج ماجستير تخصصي في تصميم الأدوية كدرجة مزدوجة بين كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وجامعة "كاين نورماندي" بفرنسا. 

كما وافق المجلس على لائحة الدبلوم المهني في الكيمياء التحليلية البيولوجية والتقنيات المعملية بمعهد البحوث الطبية ولائحة الدبلوم المهني في تكنولوجيا النانو الطبية والصناعية التطبيقية والدبلوم المهني في كفاءة وأمان الأجهزة الطبية والدبلوم المهني في الذكاء الاصطناعي التطبيقي الطبي. 

ووافق المجلس أيضا على تعديل عدد الساعات المعتمدة بلائحة دبلوم الإرشاد السياحي لمرحلة الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق لتصبح 42 ساعة معتمدة بدلا من 24 ساعة معتمدة .

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية مؤشر نزاهة البحث العلمى الجامعات المصرية التحليل والتوصيات السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

المقبرة

دفن الرجال مع النساء في نفس المقبرة.. اعرف الحكمة من المنع

التيك توك

حكم الأرباح الناتجة عن التفاعل مع المنصات.. اعرف رأي الدين

بالصور

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد