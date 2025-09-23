"مجلس الدراسات العليا" بالإسكندرية يناقش مؤشر "نزاهة البحث العلمي" بالجامعات

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية موضوع "مؤشر نزاهة البحث العلمى" في الجامعات المصرية التحليل والتوصيات السياسية.

وتناول المجلس، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تعريف سحب المقالات العلمية من الدوريات العالمية بعد نشرها وأسباب سحب هذه المقالات ومنها السحب الذاتى ((Self- Retraction or Honest mistake retraction وكذلك سحب الأبحاث من خلال هيئة تحرير المجلة العلمية (Editorial Board Retractions) والذى يعتبر فى حد ذاته تصحيح وتصويب فى قواعد البيانات التى تشتمل على هذه المقالات.

وأوضح أن عدد الأبحاث المسحوبة من دوريات عالمية في آخر 5 سنوات قدر بـ 953 من الجامعات المصرية المختلفة منها 250 مقالة مسحوبة في عام 2023، وكذلك عدد الأبحاث المسحوبة من دوريات عالمية من باحثين مصريين مشاركين مع باحثين من جامعات عربية قدر بـ 353 مقالة بحثية، كما تناول العرض الأسباب المختلفة لسحب المقالات بعد النشر في الدوريات العالمية والمصنفة وتناول مصطلح مصانع الأوراق أو Paper Mills ومواصفاته والطرق المختلفة للتعرف عليه وتجنبه.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة "ليتورال كوت دى أوبال" الفرنسية للتبادل الطلابي والحصول على درجة مزدوجة من الجامعتين، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الأسكندرية وجامعة أبن طفيل بالمغرب للتعاون في مجال النشر العلمي والمشروعات البحثية المشتركة واستحداث برامج جديدة مشتركة بين الجامعتين، وإتفاقية توفير متطوعين لتدريس اللغة الصينية بين كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ومركز تعليم اللغة والتعاون التابع لوزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق التابع لقسم الآثار بالكلية ومؤسسة "هونور فروست" للآثار البحرية.

ووافق المجلس على مقترح اعتماد برنامج ماجستير تخصصي في تصميم الأدوية كدرجة مزدوجة بين كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وجامعة "كاين نورماندي" بفرنسا.

كما وافق المجلس على لائحة الدبلوم المهني في الكيمياء التحليلية البيولوجية والتقنيات المعملية بمعهد البحوث الطبية ولائحة الدبلوم المهني في تكنولوجيا النانو الطبية والصناعية التطبيقية والدبلوم المهني في كفاءة وأمان الأجهزة الطبية والدبلوم المهني في الذكاء الاصطناعي التطبيقي الطبي.

ووافق المجلس أيضا على تعديل عدد الساعات المعتمدة بلائحة دبلوم الإرشاد السياحي لمرحلة الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق لتصبح 42 ساعة معتمدة بدلا من 24 ساعة معتمدة .