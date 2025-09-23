قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
محافظات

محافظ البحر الأحمر يكرم المتفوقين دراسيا بالمراحل التعليمية المختلفة

أ ش أ

قام محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي ، اليوم الثلاثاء ، بتكريم أوائل المحافظة للمراحل التعليمية المختلفة الإبتدائي والإعدادي، والثانوي العام والأزهري، والتعليم الفني، والتربية الخاصة للعام الدراسي 2024 /2025، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات بالنادي الاجتماعي بالغردقة.


ويأتي التكريم فى إطار حرص المحافظة علي تكريم المتفوقين دراسيا كل عام تقديرا لمجهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ، حيث شهد الحفل تكريم عدد من مديرى الإدارات التعليمية ومديري الإدارات المختلفة، ونقيب المعلمين بالمحافظة، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة كمال سليمان، وياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وفايزة أحمد أبو الحسن مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ومديري الإدارات التعليمية بمدن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية ونقابة المعلمين بالمحافظة.


وأشاد محافظ البحر الأحمر، بالجهود المبذولة فى العملية التعليمية، معربا عن اعتزازه بتفوق أبناء المحافظة، مؤكدا أن الشباب هم ثروة هذا الوطن.


وأثني علي دور أولياء الأمور وحرصهم علي توفير المناخ المناسب لتفوق أبنائهم، وتعبهم فى النهاية مكلل بالنجاح والتفوق وخاطب الطلاب أن النجاح ليس نهاية المطاف بل هو حافز للانطلاق نحو النجاح والتفوق.


من جانبها، أكدت مدير مديرية التربية والتعليم أن هذا الحصاد الطيب جاء بعد عام دراسي ملئ بالعمل الجاد والانضباط ، وأن تكريم الطلاب اليوم هو تكريم لأولياء الأمور والمعلمين ، حيث قدم كل منهم الدعم الكامل ، وطالبت بأهمية الحفاظ على النجاح والسعي والاستمرار فى هذا التفوق.

محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي تكريم أوائل المحافظة للمراحل التعليمية بقاعة الاحتفالات بالنادي الاجتماعي بالغردقة مديرى الإدارات التعليمية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية

ترامب

الباراسيتامول خطر على الحوامل | أستاذ أمراض نساء يرد على تصريحات ترامب

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الزراعة يعلن عن كواليس تجاوز الصادرات الزراعية المصرية لـ 7.2 مليون طن

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

