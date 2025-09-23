محافظ البحر الأحمر يكرم المتفوقين دراسيا بالمراحل التعليمية المختلفة

قام محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي ، اليوم الثلاثاء ، بتكريم أوائل المحافظة للمراحل التعليمية المختلفة الإبتدائي والإعدادي، والثانوي العام والأزهري، والتعليم الفني، والتربية الخاصة للعام الدراسي 2024 /2025، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات بالنادي الاجتماعي بالغردقة.



ويأتي التكريم فى إطار حرص المحافظة علي تكريم المتفوقين دراسيا كل عام تقديرا لمجهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ، حيث شهد الحفل تكريم عدد من مديرى الإدارات التعليمية ومديري الإدارات المختلفة، ونقيب المعلمين بالمحافظة، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة كمال سليمان، وياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وفايزة أحمد أبو الحسن مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ومديري الإدارات التعليمية بمدن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية ونقابة المعلمين بالمحافظة.



وأشاد محافظ البحر الأحمر، بالجهود المبذولة فى العملية التعليمية، معربا عن اعتزازه بتفوق أبناء المحافظة، مؤكدا أن الشباب هم ثروة هذا الوطن.



وأثني علي دور أولياء الأمور وحرصهم علي توفير المناخ المناسب لتفوق أبنائهم، وتعبهم فى النهاية مكلل بالنجاح والتفوق وخاطب الطلاب أن النجاح ليس نهاية المطاف بل هو حافز للانطلاق نحو النجاح والتفوق.



من جانبها، أكدت مدير مديرية التربية والتعليم أن هذا الحصاد الطيب جاء بعد عام دراسي ملئ بالعمل الجاد والانضباط ، وأن تكريم الطلاب اليوم هو تكريم لأولياء الأمور والمعلمين ، حيث قدم كل منهم الدعم الكامل ، وطالبت بأهمية الحفاظ على النجاح والسعي والاستمرار فى هذا التفوق.