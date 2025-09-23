مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

انتشر مشروب الماتشا بين شباب الجامعه بشكل كبير في السنوات الماضية .. فهل له فوائد صحية؟!

ووفقا لما جاء في موقع healthshots نكشف لكم أهم فوائد مشروب الماتشا للصحة .

غني بمضادات الأكسدة

يُعرف مشروب الماتشا بغناه بمضادات الأكسدة، وخاصةً الكاتيكين، التي قد تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي بالإضافة إلى ذلك، يُعرف الماتشا بفوائده المحتملة لصحة الجهاز الهضمي، إذ يُساعد على الهضم ويدعم صحة الأمعاء، وفقًا لمجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية.

يحسن عملية الأيض

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Current Research in Food Science، قد يُساعد الماتشا على إنقاص الوزن من خلال تحسين عملية الأيض وحرق الدهون بالإضافة إلى ذلك، يُعرف الماتشا بفوائده المُحتملة لصحة الجهاز الهضمي، والتي يُمكن أن تُعزز الصحة العامة.

يزيد التركيز

يعزز وجود حمض إل-ثيانين الأميني الاسترخاء دون التسبب بالنعاس، مما يوفر حالة ذهنية هادئة ومتيقظة بالإضافة إلى ذلك، يرتبط شاي الماتشا بتحسين صحة الجهاز الهضمي، مما قد يعزز الصحة العامة.

إزالة السموم

يُعتقد أن الماتشا يساعد في إزالة السموم، وذلك بفضل محتواه العالي من الكلوروفيل، وقد يدعم صحة الجهاز الهضمي.