الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعطل محطة أكسجين مستشفى القدس بغزة
أ ش أ

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، توقف محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إثر تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.


وذكرت الجمعية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، "توقفت محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى في مدينة غزة عن العمل بسبب تعرضها لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".


وأشارت إلى أن المستشفى يعتمد حاليا على أسطوانات أكسجين معبأة مسبقا، والتي تكفي لمدة 3 أيام فقط، ما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر.


وذكرت الجمعية أن آليات الاحتلال تتواجد عند البوابة الجنوبية للمستشفى وتمنع الدخول والخروج منه.


وحذرت من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى، ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ضرورة أن تكون المستشفيات ملاذا أمنا للمدنيين وتتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

