مصرع 4 شباب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي 4 شباب مصرعهم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتريلا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة النوبارية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتريلا، عند الكيلو 75 بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، ما أدى إلى مصرع 4 شباب وتم إيداع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.



وأسفر الحادث عن مصرع كل من: محمود حماد إبراهيم، 25 عاما، مقيم النوبارية، محمد أيمن، 25 عاما، مقيم النوبارية، محمود إبراهيم محمد، 26 عاما، مقيم العامرية، أحمد بهجت الشباسي، 27 عاما، مقيم العامرية.

وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.