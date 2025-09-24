مدرب الجونة: فيريرا طلب إراحة «بيزيرا» قبل الأهلي وكأنهم يستخفون بإمكانياتنا

أكد أحمد مصطفى "بيبو"، المدير الفني لفريق الجونة، أن تعادل فريقه مع الزمالك بنتيجة 1-1 يُعد نتيجة إيجابية أمام متصدّر الدوري، مشيرًا إلى أن لاعبيه قدموا مباراة قوية، خاصة في الشوط الثاني.

وقال “بيبو”، في تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو: "حققنا نتيجة إيجابية أمام فريق كبير مثل الزمالك، وأدرنا المباراة كما أردنا. بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين واستعدنا عافيتنا في الشوط الثاني".

وأثار مدرب الجونة الجدل بشأن غياب نجم الزمالك بيزيرا، بعدما تعمد الحصول على إنذار أمام الإسماعيلي للغياب عن لقاء الجونة، قائلاً: "عندما طلب مدرب الزمالك يانيك فيريرا من بيزيرا الحصول على إنذار ليتغيب عن مباراتنا ويتجهز للأهلي، شعرت أنهم يستخفون بإمكانياتنا".

واختتم “بيبو” تصريحاته قائلًا: "استغللت هذا الموقف لتحفيز اللاعبين، واستفدنا من الأمر لصالحنا وخرجنا بنتيجة إيجابية".