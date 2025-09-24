قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من يتحمل تكاليف الزواج؟ .. أمين الفتوى يُحذّر من المُغالاة في النفقات
آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها
«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية
مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو
حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان
أمير هشام يكشف سر تراجع مستوى الكرة بالأندية السعودية
عبدالحميد حسن: الأهلي لا يُعاني من أزمات.. وتوقعت عدم فوز الزمالك على الجونة|فيديو
الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025
رياضة

مدرب الجونة: فيريرا طلب إراحة «بيزيرا» قبل الأهلي وكأنهم يستخفون بإمكانياتنا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
محمد سمير

أكد أحمد مصطفى "بيبو"، المدير الفني لفريق الجونة، أن تعادل فريقه مع الزمالك بنتيجة 1-1 يُعد نتيجة إيجابية أمام متصدّر الدوري، مشيرًا إلى أن لاعبيه قدموا مباراة قوية، خاصة في الشوط الثاني.

وقال “بيبو”، في تصريحات عبر برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو: "حققنا نتيجة إيجابية أمام فريق كبير مثل الزمالك، وأدرنا المباراة كما أردنا. بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين واستعدنا عافيتنا في الشوط الثاني".

وأثار مدرب الجونة الجدل بشأن غياب نجم الزمالك بيزيرا، بعدما تعمد الحصول على إنذار أمام الإسماعيلي للغياب عن لقاء الجونة، قائلاً: "عندما طلب مدرب الزمالك يانيك فيريرا من بيزيرا الحصول على إنذار ليتغيب عن مباراتنا ويتجهز للأهلي، شعرت أنهم يستخفون بإمكانياتنا".

واختتم “بيبو” تصريحاته قائلًا: "استغللت هذا الموقف لتحفيز اللاعبين، واستفدنا من الأمر لصالحنا وخرجنا بنتيجة إيجابية".

الزمالك الجونة أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة بيزيرا يانيك فيريرا

سوزوكي
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
فوائد الكركديه الصحية
