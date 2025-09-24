ميدو: نوايا مجلس الزمالك مش سليمة.. وجون إدوارد بريء من الأزمة المالية

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن المدير الرياضي لنادي الزمالك، جون إدوارد، ليس مسؤولًا عن الأزمة المالية التي يمر بها النادي، مشددًا على أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق حسين لبيب ومجلس الإدارة الحالي.

وقال ميدو، خلال برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: "جون إدوارد ملوش أي ذنب في الأزمة المالية داخل الزمالك، اللي يتحمل ده هو حسين لبيب ومجلس الإدارة".

وأكمل: "النوايا مش سليمة في الزمالك، وده السبب في التعادل مع الجونة قبل لقاء القمة ضد الأهلي".

وأضاف: "طول ما النوايا مش سليمة، الزمالك عمره ما هيكسب لازم تعمل كل حاجة صح عشان التوفيق يكون معاك، غير كده مش هتكسب".

وتابع: "أنا عارف إن دراويش مجلس إدارة الزمالك هيهاجموني دلوقتي على السوشيال ميديا، لكن ده مش فارق معايا".