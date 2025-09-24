وزير الطيران أمام «الإيكاو»: مشروعات وطنية لتعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية للمطارات

أكد وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، أمس الثلاثاء، أن مصر تنفذ خطة شاملة لتحديث قطاع الطيران المدني وتطوير بنيته التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال، حيث استعرض إسهامات مصر في منظومة عمل الطيران الدولي في كافة جوانبها وعلى الأصعدة المختلفة دولياً وإقليمياً.

وأوضح الدكتور سامح الحفني أن مصر أطلقت مشروعاً وطنياً طموحاً لإعادة هيكلة مجالها الجوي باستخدام أحدث تقنيات الملاحة، بما يسهم في تقليص زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، دعماً للجهود العالمية نحو طيران أكثر استدامة. كما تشارك مصر بفاعلية في المبادرات الدولية الخاصة بالتحول إلى الوقود المستدام للطيران.

وأضاف أن البنية التحتية للمطارات المصرية تشهد نقلة نوعية، مع تطوير وتوسعة المطارات الرئيسية في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ودمج حلول رقمية متقدمة لتعزيز كفاءة التشغيل وتقديم تجربة سلسة وآمنة للمسافرين.

وأشار إلى أن مصر واصلت خلال عامي 2023 و2024 توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال النقل الجوي، خاصة مع الدول العربية والأفريقية والمتوسطية، بما يضمن المنافسة العادلة ويعزز التضامن الإقليمي.

وفي مجال السلامة والأمن، أعلن الوزير نشر البرنامج الوطني لسلامة الطيران وتحديث منظومة الأمن السيبراني، بعد نجاح مصر في اجتياز تدقيق الإيكاو في 2023. كما أبرز دور مصر الريادي الإقليمي من خلال توليها مسؤولية مؤقتة عن خدمات الملاحة الجوية في السودان خلال فترة النزاع، حفاظاً على سلامة واستمرارية الحركة الجوية.

واختتم الوزير كلمته بتأكيد التزام مصر بمبادئ وأهداف الإيكاو، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكوادر الشابة وتدريب الجيل القادم من المتخصصين يعد ركيزة أساسية لمستقبل الطيران. كما أعرب عن شكره لحكومة كندا على حسن الاستضافة، متطلعاً إلى دعم الدول الأعضاء لانتخاب مصر لعضوية مجلس المنظمة.