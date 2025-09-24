لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية التيجي

يُعتبر الحصول على شعر صحي وكثيف حلم كل فتاة، خاصة مع مواجهة مشاكل تساقط الشعر وضعف نموه.

ومع تزايد الاهتمام بالوصفات الطبيعية، أصبح الروزماري من أبرز الأعشاب التي ينصح بها خبراء التجميل، نظرًا لقدرته على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على تنشيط بصيلات الشعر ودعم نموه بشكل طبيعي.

وبحسب ما نشره موقع Times of India، يمكن تحضير سيروم الروزماري في المنزل بخطوات بسيطة لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافته:

المكونات

ملعقتان من الروزماري الطازج أو المجفف.

100 مل من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو.

بضع قطرات من زيت الروزماري العطري.

كبسولة من فيتامين E لحفظ السيروم وإطالة مدة صلاحيته.

طريقة التحضير

ـ ضعي الروزماري مع الزيت (جوز الهند، الجوجوبا، أو اللوز الحلو) في قدر صغير.

ـ سخني المزيج على نار هادئة لمدة 20–30 دقيقة دون غليان حتى تستخلص الزيوت الفعالة.

ـ اتركي الخليط ليبرد، ثم صفيه للتخلص من بقايا الروزماري.

كيفية الاستخدام

ـ دلكي فروة الرأس ببضع قطرات من سيروم الروزماري مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة 5–10 دقائق.

ـ اتركي الزيت على الشعر عدة ساعات أو طوال الليل، ثم اغسليه بشامبو لطيف.

ـ يمكن إضافة قطرات من السيروم إلى الشامبو أو البلسم للاستخدام اليومي.

النتائج المتوقعة

لن تلاحظي فرقًا كبيرًا من الاستخدام الأول، لكن بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع يقل تساقط الشعر تدريجيًا، وتبدأ خصلات جديدة بالظهور. 

ومع الاستمرار لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، تظهر نتائج أوضح مثل زيادة كثافة الشعر وتحسين مظهره الصحي.

