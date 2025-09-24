تعليمات خاصة لإمام عاشور.. ومنع مؤقت من استخدام الهاتف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد فعل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد قرار إدارة النادي إيقاف مفاوضات تعديل عقده بشكل مؤقت.

وقال شوبير، خلال برنامجه المذاع على قناة الأهلي:«النادي الأهلي بالفعل كان قد فتح ملف تعديل عقد إمام عاشور، لكنه قرر تجميد المفاوضات مؤقتًا لحين انتهاء بعض الأمور، واللاعب تقبّل القرار ووافق عليه دون اعتراض».

وأضاف: «إمام عاشور يواصل حاليًا برنامجه الغذائي والعلاجي بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، كما تفرض عليه الإدارة بعض التعليمات الخاصة بالتركيز والابتعاد عن استخدام الهاتف لفترات طويلة».