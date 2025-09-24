التمثيل التجاري: بعثة جديدة إلى ساحل العاج نهاية العام لتعميق العلاقات مع غرب أفريقيا

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع العام الماضي بين جهاز التمثيل التجاري ومجموعة وفا بنك، اجتماعاً مع معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجاري وفا – مصر،يونس قادري، رئيس قطاع المعاملات البنكية الشاملة بالبنك في مصر، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري/ فاضل يعقوب، مدير إدارة شئون الدول الأفريقية. وقد استهدف الاجتماع مراجعة ما تم إنجازه من أنشطة وتحديد الخطوات المقبلة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية.

وأكد د. عبد العزيز الشريف أن الاجتماع يأتي استكمالاً لمتابعة الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم بعثات تجارية ناجحة، والتي حققت نتائج إيجابية في ربط المصدرين المصريين بالشركاء الأفارقة، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا التعاون في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأشار الشريف إلى أن الاجتماع تناول خطة العمل المقبلة في ضوء البروتوكول، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تنظيم البعثات التجارية للمصدرين المصريين إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب استقدام بعثات مشترين من الشركات الأفريقية لزيارة مصر والتعرف على المنتجات المصرية، على أن تكون البعثة المقبلة في شهر ديسمبر القادم. كما يشمل التعاون توفير البيانات والمعلومات للمصدرين المصريين، والتوسع في إيجاد شركات أفريقية جديدة لاستيراد المنتجات المصرية من خلال قاعدة عملاء وفا بنك المنتشرة في القارة، فضلاً عن ضمان العمليات المصرفية وسداد قيمة الشحنات عبر البنوك التابعة للمجموعة أو شبكة عملائها التي تضم نحو 12 مليون عميل.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على إطلاق خطة متكاملة تستهدف دول غرب أفريقيا باعتبارها من الأسواق الواعدة، مع البدء في التنسيق للإعداد لبعثة تجارية جديدة إلى ساحل العاج بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار الحرص على البناء على النجاحات التي تحققت في البعثة السابقة والعمل على تعميق العلاقات التجارية مع هذه المنطقة الحيوية من القارة.

ويؤكد هذا التعاون المتواصل الدور الاستراتيجي لجهاز التمثيل التجاري في خدمة المجتمع التصديري المصري وتيسير نفاذه إلى الأسواق الأفريقية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بوضع التعاون الاقتصادي والتجاري مع القارة السمراء على رأس أولوياتها.

ويضم «التجاري وفا بنك مصر» 63 فرعاً في 18 مدينة مصرية، ويبلغ إجمالي شبكة فروع مجموعة «التجاري وفا بنك» العالمية حوالي 5900 فرع تعمل في 26 دولة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.