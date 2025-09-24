قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ولع فيه بالبنزين.. ضبط المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بعدما سكب البنزين عليه في منطقة منشأة القناطر.

تلقت غرفة النجدة بلاغا أسرة المجنى عليه بقيام شخص بإشعال النيران في جسد طالب، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة طالب بحروق في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج شقيقته سكب على المجنى عليه بنزين وأشعل النيران في جسد بعد خلافات نشبت بينهما لرفض زوجته العودة للمنزل.

تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

منشأة القناطر الجيزة النيران في شقيق زوجته

