قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن دقيق مدعم وربع طن علف دواجن مجهول المصدر في إسنا بالأقصر

ضبط نصف طن دقيق مدعم وربع طن علف دواجن مجهول المصدر في إسنا بالأقصر
ضبط نصف طن دقيق مدعم وربع طن علف دواجن مجهول المصدر في إسنا بالأقصر
شمس يونس

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق شنت إدارة تموين إسنا حملة موسعة برئاسة أحمد طه مدير الإدارة، بمشاركة المفتشين نجلاء عبد المعز طه وعبد الحميد سالم عبد الجليل ومحمد محمد طه ومحمد الهواري شاكر ومحمد عبد الرحيم علي وحسن محمد سليم.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، حيث جرى العثور على 11 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم داخل أحد مطاحن الغلال، وبالمعاينة تبين احتواؤها على حشرات وسوس حي، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط نحو ربع طن علف دواجن مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص، بواقع 20 شيكارة زنة 10 كجم، بدون أوراق أو مستندات تثبت مصدرها.

كما رصدت الحملة عدداً من المخالفات التموينية الأخرى، شملت ضبط 5 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير مخالفة ضد مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وضبط مخبزين لعدم نظافة أدوات العجن


وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار حملاتها المفاجئة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات ومنع أي محاولات للإضرار بالأمن الغذائي للمواطنين.

الأقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار أثناء ممارسة التنس

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور أثناء ممارسة التنس

الفنان محمد طه

فى ذكرى صاحب العشرة آلاف موال.. محمد طه من المقاهي إلى الشهرة

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد