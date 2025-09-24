ضبط نصف طن دقيق مدعم وربع طن علف دواجن مجهول المصدر في إسنا بالأقصر

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق شنت إدارة تموين إسنا حملة موسعة برئاسة أحمد طه مدير الإدارة، بمشاركة المفتشين نجلاء عبد المعز طه وعبد الحميد سالم عبد الجليل ومحمد محمد طه ومحمد الهواري شاكر ومحمد عبد الرحيم علي وحسن محمد سليم.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، حيث جرى العثور على 11 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم داخل أحد مطاحن الغلال، وبالمعاينة تبين احتواؤها على حشرات وسوس حي، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط نحو ربع طن علف دواجن مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص، بواقع 20 شيكارة زنة 10 كجم، بدون أوراق أو مستندات تثبت مصدرها.

كما رصدت الحملة عدداً من المخالفات التموينية الأخرى، شملت ضبط 5 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير مخالفة ضد مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وضبط مخبزين لعدم نظافة أدوات العجن



وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار حملاتها المفاجئة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات ومنع أي محاولات للإضرار بالأمن الغذائي للمواطنين.