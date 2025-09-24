وزير الثقافة الأردني: مشاركة مصر بمعرض عمان للكتاب تعكس عمق العلاقات بين البلدين

أكد الدكتور مصطفى الرواشدة، وزير الثقافة الأردني، أن مشاركة مصر في معرض عمان الدولي للكتاب بدورته الرابعة والعشرين واسعة وبارزة، مشيرًا إلى أن المعرض، الذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس، يمثل تظاهرة ثقافية متكاملة ويضم برنامجًا ثقافيًا غنيًا ومتنوعًا.

وأشار الرواشدة، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، إلى العلاقات الثقافية العميقة بين الأردن ومصر، ووجود اتصال مباشر ومثمر بين البلدين، حيث شهدت الفعاليات الأخيرة حضور وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو في مهرجان جرش، بمشاركة فرق فنية مصرية.

من جانبه، أكد جبر أبو فارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، أن مصر تتصدر دائمًا قائمة الدول المشاركة في المعرض، لافتا إلى أن المشاركة هذا العام تشمل أكثر من 60 دار نشر مصرية، وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين والناشرين في كلا البلدين.

وأشار أبو فارس إلى حرص دور النشر المصرية على عرض أحدث الإصدارات لأدباء الرواد والجيل الجديد، موضحًا أن القاهرة تعتبر معرض عمان الدولي منصة مهمة للإعلان عن جديد الإصدارات العربية كل عام.

وأضاف أن المشاركة المصرية هذا العام تتميز بحضور عدد من الكتاب والمفكرين البارزين، من بينهم الروائي محمد سمير ندا الحاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عن روايته "صلاة القلق"، والروائي أحمد مرسي صاحب روايته "مقامرة على شرف الليدي ميتسي"، ما يمنح الجمهور فرصة فريدة للقاء هؤلاء الأدباء مباشرة.

كان وزير الثقافة الأردني الدكتور مصطفى الرواشدة، أكد خلال لقاء نظمه منتدى التواصل الحكومي مع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، أن الوزارة تعمل حاليًا على إدراج مجموعة من العناصر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونيسكو، وهي ملف الهجانة كملف وطني لعام 2026، وملف الفخار (الفخار اليدوي) والمهارات والممارسات المرتبطة به، كملف عربي مشترك بقيادة الأردن لعام 2026، وملف الألعاب التقليدية (لعبة المنقلة في السلط) بما هو ملف عربي مشترك بقيادة الجزائر لعام 2026.