قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الثقافة الأردني: مشاركة مصر بمعرض عمان للكتاب تعكس عمق العلاقات بين البلدين

الدكتور مصطفى الرواشدة، وزير الثقافة الأردني
الدكتور مصطفى الرواشدة، وزير الثقافة الأردني
أ ش أ

أكد الدكتور مصطفى الرواشدة، وزير الثقافة الأردني، أن مشاركة مصر في معرض عمان الدولي للكتاب بدورته الرابعة والعشرين واسعة وبارزة، مشيرًا إلى أن المعرض، الذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس، يمثل تظاهرة ثقافية متكاملة ويضم برنامجًا ثقافيًا غنيًا ومتنوعًا.

وأشار الرواشدة، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، إلى العلاقات الثقافية العميقة بين الأردن ومصر، ووجود اتصال مباشر ومثمر بين البلدين، حيث شهدت الفعاليات الأخيرة حضور وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو في مهرجان جرش، بمشاركة فرق فنية مصرية.

من جانبه، أكد جبر أبو فارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، أن مصر تتصدر دائمًا قائمة الدول المشاركة في المعرض، لافتا إلى أن المشاركة هذا العام تشمل أكثر من 60 دار نشر مصرية، وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين والناشرين في كلا البلدين.

وأشار أبو فارس إلى حرص دور النشر المصرية على عرض أحدث الإصدارات لأدباء الرواد والجيل الجديد، موضحًا أن القاهرة تعتبر معرض عمان الدولي منصة مهمة للإعلان عن جديد الإصدارات العربية كل عام.

وأضاف أن المشاركة المصرية هذا العام تتميز بحضور عدد من الكتاب والمفكرين البارزين، من بينهم الروائي محمد سمير ندا الحاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عن روايته "صلاة القلق"، والروائي أحمد مرسي صاحب روايته "مقامرة على شرف الليدي ميتسي"، ما يمنح الجمهور فرصة فريدة للقاء هؤلاء الأدباء مباشرة.

كان وزير الثقافة الأردني الدكتور مصطفى الرواشدة، أكد خلال لقاء نظمه منتدى التواصل الحكومي مع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، أن الوزارة تعمل حاليًا على إدراج مجموعة من العناصر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونيسكو، وهي ملف الهجانة كملف وطني لعام 2026، وملف الفخار (الفخار اليدوي) والمهارات والممارسات المرتبطة به، كملف عربي مشترك بقيادة الأردن لعام 2026، وملف الألعاب التقليدية (لعبة المنقلة في السلط) بما هو ملف عربي مشترك بقيادة الجزائر لعام 2026.

الدكتور مصطفى الرواشدة وزير الثقافة الأردني مشاركة مصر في معرض عمان الدولي للكتاب العلاقات الثقافية العميقة بين الأردن ومصر وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو مهرجان جرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

اتحاد الكروكيه

محمد علي: بطولة مصر الدولية للكروكيه بروڤة قوية قبل كأس العالم 2026

الإسماعيلي

الإسماعيلي يستهدف تضميد جراحه أمام إنبي في الدوري

شوبير

شوبير: الإصابات أمر طبيعي في كرة القدم.. وطبيب الأهلي يبذل جهودا خرافية

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد