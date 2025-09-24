أندية سيتي كلوب تعلن المشاركة في دورى المناطق للناشئين والبراعم لكرة القدم

أعلنت شركة سيتي كلوب للمنشآت الرياضية برئاسة ياسر الرملي، المشاركة في مسابقات المناطق للناشئين والبراعم لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم من مواليد 2007 حتى مواليد 2017 .

وتشارك أندية سيتي كلوب في مسابقات كرة القدم من خلال أنديتها في بني سويف وأسوان والبحيرة وكفر الشيخ وشبين الكوم وطنطا والعبور وبنها، بالإضافة إلى فرع القاهرة ممثلاً في سيتي كلوب الشروق.

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس ادارة شركة سيتى كلوب فى نشر وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في جميع الألعاب والمحافظات من خلال فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

من جانبه ، أكد محمد وهبة عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع كرة القدم بشركة سيتي كلوب للمنشآت الرياضية أن مشاركة فرق وأكاديميات سيتي كلوب في المسابقات الرسمية يعد طفرة في مشوار لعبة كرة القدم بسيتي كلوب وفرصة كبيرة لأعضاء أندية سيتى كلوب لانتقال أبنائهم لآفاق أوسع .