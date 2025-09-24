قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: خطة متكاملة لإحياء زراعة القطن وتشغيل مصانع الغزل والنسيج

توريد محصول القطن بأسيوط
توريد محصول القطن بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بإعادة إحياء زراعة القطن والارتقاء بها إلى مكانتها التاريخية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تشغيل مصانع الغزل والنسيج، وزيادة الرقعة المزروعة، وتعزيز منظومة تسويق المحصول بما يضمن للمزارعين عائداً عادلاً ومجزياً يشجعهم على الاستمرار والتوسع في زراعته، وأشار إلى تخصيص مراكز تجميع وحلقات تسويق بمختلف مراكز المحافظة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

انطلاق موسم توريد الأقطان

وأوضح المحافظ أنه كلف الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، بتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة توافر التقاوي والاطمئنان على سير العمل بالمواقع الزراعية، حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه المهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب الدين أحمد مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس علي عيسى مدير الإدارة الزراعية بأبوتيج عدداً من المواقع الزراعية ومنافذ بيع التقاوي ومنتجات اتحاد المجالس الإرشادية، فضلاً عن متابعة سير العمل بمحلج أبوتيج التجاري تزامناً مع انطلاق موسم توريد الأقطان.

وكشف المحافظ أن المساحة المنزرعة بالقطن في المحافظة بلغت نحو 3214 فداناً، بينها 1653 فداناً للإكثار و1561 فداناً تجارياً موزعة على مختلف المراكز. 

ووجه المسئولين عن مراكز التجميع بضرورة تقديم جميع التسهيلات للمزارعين وتذليل أي عقبات قد تعترضهم، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء الهادفة إلى دعم الفلاح المصري وتيسير عمليات التوريد.

أسيوط زراعة القطن تشغيل مصانع الغزل والنسيج تسويق المحصول منظومة تسويق موسم توريد الأقطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تشعل حماس الجمهور على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن وتكريم تاريخي

انغام

شفاءها في الغناء.. لميس الحديدي توجه رسالة إلى أنغام بعد حفلها في لندن

ناني سعد الدين

ناني سعد الدين: الحجاب ليس وراء قلة الأعمال المعروضة علي.. والمشكلة في الشللية

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد