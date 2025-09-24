محافظ أسيوط: خطة متكاملة لإحياء زراعة القطن وتشغيل مصانع الغزل والنسيج

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بإعادة إحياء زراعة القطن والارتقاء بها إلى مكانتها التاريخية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تشغيل مصانع الغزل والنسيج، وزيادة الرقعة المزروعة، وتعزيز منظومة تسويق المحصول بما يضمن للمزارعين عائداً عادلاً ومجزياً يشجعهم على الاستمرار والتوسع في زراعته، وأشار إلى تخصيص مراكز تجميع وحلقات تسويق بمختلف مراكز المحافظة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

انطلاق موسم توريد الأقطان

وأوضح المحافظ أنه كلف الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، بتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة توافر التقاوي والاطمئنان على سير العمل بالمواقع الزراعية، حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه المهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب الدين أحمد مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس علي عيسى مدير الإدارة الزراعية بأبوتيج عدداً من المواقع الزراعية ومنافذ بيع التقاوي ومنتجات اتحاد المجالس الإرشادية، فضلاً عن متابعة سير العمل بمحلج أبوتيج التجاري تزامناً مع انطلاق موسم توريد الأقطان.

وكشف المحافظ أن المساحة المنزرعة بالقطن في المحافظة بلغت نحو 3214 فداناً، بينها 1653 فداناً للإكثار و1561 فداناً تجارياً موزعة على مختلف المراكز.

ووجه المسئولين عن مراكز التجميع بضرورة تقديم جميع التسهيلات للمزارعين وتذليل أي عقبات قد تعترضهم، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء الهادفة إلى دعم الفلاح المصري وتيسير عمليات التوريد.