الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
في إطار مبادرة "المليون طائر".. محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل سليم

إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة "المليون طائر"، حيث تفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بقرية الغريب بمركز ساحل سليم، المقامة على مساحة 2000 متر مربع، والتي تمثل نموذجًا تطبيقيًا للمشروعات التنموية والاقتصادية التي تستهدفها المحافظة.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والعديد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

تحسين جودة التربة وخفض تكاليف الإنتاج

حيث تفقد محافظ أسيوط - خلال جولته - مكونات المزرعة التي تضم ثلاثة أبراج لتربية الحمام ومزرعة للبط وأحواضًا لتربية نبات الإيزولا، بجانب أحواض مياه تستخدم في خدمة الأنشطة المختلفة، فضلًا عن ماكينة لفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" يساهم في تحسين جودة التربة وخفض تكاليف الإنتاج، كما تضم المزرعة مخزنين للأعلاف ومنفذين لتسويق وبيع المنتجات للمواطنين بشكل مباشر.

 زراعة نبات الإيزولا وتوفير التجهيزات اللازمة لأحواضه

ووجه باستغلال كل المساحات المتاحة داخل المزرعة بزراعة النباتات والأعلاف الخضراء، مع التوسع في زراعة نبات الإيزولا وتوفير التجهيزات اللازمة لأحواضه، باعتباره من الأعلاف الغنية بالقيمة الغذائية التي تدعم مبادرة "المليون طائر"، كما شدد على استغلال المنطقة البحرية المجاورة على مساحة فدان كامل لإضافة أنشطة جديدة سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للمزرعة.

وأكد المحافظ أن مبادرة "المليون طائر" تأتي كأحد المحاور الرئيسية لخطة المحافظة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على زيادة أعداد الطيور وإنما تشمل أيضًا تطوير سلاسل القيمة بداية من إنتاج الأعلاف والاهتمام بالزراعة التكاملية وحتى توفير منافذ تسويق مباشرة لصالح المواطنين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتشجيع صغار المزارعين والشباب على تبني أساليب حديثة ومستدامة في الزراعة والإنتاج الحيواني، بما يفتح مجالات عمل جديدة ويدعم التوجه نحو اقتصاد أخضر مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

الخس

احذر.. الإفراط في تناول الخس يصيبك بهذا المرض

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

باراسيتامول

بعد تحذير ترامب .. طبيب يكشف مفاجأة عن الباراسيتامول للحوامل

