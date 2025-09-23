جامعة أسيوط تنظم يوما تعريفيا بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة وتكرم أوائل الثانوية العامة والمتميزين من أبناء المركز

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نظمت جامعة أسيوط ، اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم التعريفي بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة تحت شعار "نحو جامعة دامجة"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، وجاءت الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم عبد القادر، مدير المركز.

 يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة حريصة على أن تكون جامعة دامجة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لطلابها من ذوي الإعاقة، سواء من الناحية الأكاديمية أو الاجتماعية أو المادية، مشيرًا إلى أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة يُعد نموذجًا رائدًا في الخدمات والبرامج النوعية التي يقدمها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف أن احتفال الجامعة باليوم العالمي للغة الإشارة يجسد إيمانها العميق بأهمية التواصل وإزالة الحواجز، ويعكس التزامها الدائم بتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم الفعّال داخل المجتمع الجامعي، ليظلوا شركاء فاعلين في خدمة الوطن وصناعة المستقبل.

تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم كشركاء فاعلين

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن اعتزازه بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، الذي يُعد من المراكز الرائدة على مستوى الجامعات المصرية في مستوى الخدمات المقدمة والأنشطة الطلابية التي ينفذها، وهو ما يتوافق مع مبادرات رئاسة الجمهورية لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم كشركاء فاعلين في التنمية ووعد بتذليل أي صعوبات قد تواجه الطلاب خلال سنوات دراستهم.

وأشار الدكتور عبد المولى إلى أن الجامعة شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بهذه الفئة، خاصة في مجال الحاسب الآلي، من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية التي أُتيحت للطلاب، وأسفرت عن نماذج متميزة من الإبداع والتفوق انعكس أثرها على ملامح الرضا والسعادة لديهم. كما لفت إلى ما تقدمه الجامعة من امتيازات استثنائية تشمل الإعفاء من المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

وفي السياق نفسه، أوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن فعاليات اليوم التعريفي تضمنت تكريم عدد من الطلاب الأوائل في طلاب الثانوية العامة من: مدرسة النور للمكفوفين، ومدارس الأمل للصم (بنين – بنات)، وفئة الدمج بعدد من مدارس المحافظة، بالإضافة إلى تكريم (10) من الطلاب المتميزين بالمركز في مختلف المجالات، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها المتميزين وإبراز النماذج المضيئة، وتشجيع الطلاب الجدد على بدء مسيرتهم الجامعية بروح من الثقة والطموح.

وشهدت الفعالية حضور الدكتورة أمل الدالي، وكيل كلية التجارة، والدكتور جمال الصاوي، المدير المالي والإداري للمركز، والدكتورة هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد ياسين، منسق الأنشطة بالمركز، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمركز، والموجهين والمدرسين بإدارة التربية الخاصة بأسيوط، وعدد كبير من طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، ومدارس الأمل للصم بنين وبنات، وفئة الدمج بعدد من مدارس المحافظة وأسرهم.

أسيوط جامعة أسيوط مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة نحو جامعة دامجة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة ذوي الإعاقة قضايا ذوي الإعاقة الجامعات المصرية

