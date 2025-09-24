قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم أسيوط يزور المدرسة النسيجية بأبوتيج ويعلن تفعيل مبادرة "مدارس منتجة "

مدير تعليم أسيوط يزور المدرسة النسيجية
مدير تعليم أسيوط يزور المدرسة النسيجية

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط  ، تفعيل مبادرة مدارس منتجة وربط التعليم الفنى بسوق العمل لتعظيم الاستفادة من امكانات مدارس التعليم الفنى بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك خلال زيارته مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية بأبوتيج رافقه خلالها الدكتور  محمد العجان وكيل الادارة التعليمية بابوتيج و ماجدة منير مدير التعليم الفنى بادارة ابوتيج ومحمد البهنساوى وكيل ادارة التعليم الفنى بادارة ابوتيج وابمهندس مصطفى محمد ابو اليسر مدير المدرسة. 

تفقد سير العمل بالورشة والاقسام المختلفة بالمدرسة

حيث بدأ وكيل الوزارة زيارته للمدرسة بتفقد سير العمل بالورشة والاقسام المختلفة بالمدرسة والتقى قيادات التعليم الفنى بأبوتيج والطلاب والعاملين بالمدرسة وتابع اعمال تشغيل ماكينات الطباعة الحديثة وتصنيع الاعلام "علم جمهورية مصر العربية  وعلم المحافظة " بمختلف الأحجام لبيعها لجميع مدارس المحافظة والمؤسسات الحكومية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجاتهم مع بدء العام الدراسى الجديد. 

تعظيم الاستفادة من امكانات المدارس الفنية

وأشاد وكيل وزارة التعليم - خلال الزيارة - بالجهد المبذولة من طلاب ومعلمين المدرسة ضمن مبادرة مدارس منتجة وتعظيم الاستفادة من امكانات المدارس الفنية بالمحافظة من معدات وأجهزة حديثة لزيادة الإنتاج وربط التعليم الفنى بسوق العمل من خلال تدريب الطلاب والطالبات على الحرف المختلفة وصقل مواهبهم وخبراتهم من خلال إشراكهم بعمليات التدريب والتصنيع تحت إشراف معلمين متخصصين بالتعليم الفنى بالمحافظة معلنا متابعته المستمرة لجميع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة للوقوف على تفعيل المبادرة فضلا عن سرعة نهو كافة الاستعدادات النهائية للمعرض السنوى لمنتجات مدارس التعليم الفنى بالمحافظة و الانتهاء من كافة المنتجات والمصنوعات التي تم تصنيعها باستخدام معامل و ورش المدارس الفنية والصناعية والتجارية والزراعية بالمحافظة وتحت إشراف مديرى ومعلمى التعليم الفنى بالمحافظة ،تفعيلاً لمبادرة تدوير الرواكد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعظيم الإنتاج وتحسين جودة المنتجات والتى تنافس مثيلاتها بالاسواق والمحال التجارية لافتا إلى ضرورة التوسع فى فتح منافذ بيع المنتجات بالمدارس الفنية للتسويق الجيد للمنتجات والمشاركة فى المعارض المحلية وعلى مستوى الجمهورية.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على استكمال الجهود المبذولة فى مبادرة الوزير اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وتوجيهاته الخاصة بتعظيم الاستفادة من امكانات المدارس الفنية والزراعية للتوسع فى إنشاء ابراج الحمام والمناحل لزيادة الإنتاج والدخل للمدارس الفنية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتسويق المنتجات وتحقيق أقصى استفادة ناقلا تحيات وتقدير وزير التربية والتعليم لكافة العاملين بالقطاع من مديرين موجهين ومعلمين وطلاب على الجهد المبذول فى تفعيل المبادرات التنموية لتدوير الرواكد وتنمية مهارات الطلاب من خلال التدريبات العملية والميدانية وتعظيم الاستفادة من الرواكد والمخلفات بأنواعها داخل المدارس .

أسيوط وزارة التربية والتعليم مبادرة مدارس منتجة التعليم الفنى سوق العمل مدارس التعليم الفنى مدرسة محمود باشا سليمان النسيجية

