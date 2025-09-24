قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية الباكستاني يؤكد التزام بلاده بتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار التزام بلاده بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان.


وحث إسحاق دار - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء - أعضاء منظمة التعاون الإسلامي على تأمين تمويل إنساني غير مشروط لأفغانستان وتعزيز التواصل الإقليمي وتشجيع الحوار، مشددا على أنه لا يمكن أن يبقى هذا البلد معزولا.


كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الجماعات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية، محذرا من أنها تهدد السلام والأمن الإقليميين، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


وطالب نائب رئيس الوزراء الباكستاني السلطات الأفغانية باتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود، كما اقترح تشكيل مجموعة عمل من خبراء منظمة التعاون الإسلامي لرسم خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في أفغانستان حيث أن السلام الدائم يتطلب الإخلاص والاحترام المتبادل والإرادة السياسية.
 

