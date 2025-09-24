إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق الغردقة – رأس غارب

أصيب شخصان، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 103 بطريق الغردقة – رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

تلقى اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ.

وتبين إصابة كل من:

محمد صديق الصغير (63 عامًا) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

(63 عامًا) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. إبراهيم محمد صديق (25 عامًا) مصاب ببتر في الذراع اليمنى وتوقف بعضلة القلب والتنفس، وجارٍ عمل إنعاش قلبي رئوي له.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والتأكد من ملابسات الحادث.