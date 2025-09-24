قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
اقتصاد

اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

عقدت البورصة المصرية اليوم اجتماعًا حواريا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة على تعزيز الحوار المجتمعي وتوطيد قنوات التواصل مع الأطراف الفاعلة في سوق المال.
وقد ترأس الاجتماع الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية، بحضور  محمد صبري – نائب رئيس البورصة، حيث استعرض مع قيادات شركات الوساطة مجموعة من التطورات والإجراءات التنظيمية المقترحة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز كفاءته وجاذبيته للاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
تناول الاجتماع استعراض محاور العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل: تفعيل سوق المشتقات المالية وتفعيل بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) مما يتيح للمستثمرين فرصًا أوسع للاستثمار وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة وعمق السوق.
واستعرض رئيس البورصة خطط تفعيل أدوار صانع السوق (Market Maker) ومزود السيولة (Liquidity Provider) وطبيعة عملهما وأثر ذلك على رفع معدلات التداول مما يعمل على زيادة سيولة وعمق السوق.
صرّح الدكتور إسلام عزام أن شركات الوساطة تمثل ركيزة أساسية في منظومة سوق المال المصري، مؤكدًا أن نجاح الخطط المستقبلية يستلزم تعزيز التعاون المستمر مع مختلف الأطراف. 

وأوضح أن تنويع الأدوات والآليات المستحدثة يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين. وأضاف أن البورصة تستعد حاليًا لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار والقيد، إلى جانب تطبيق خطة متكاملة لنشر الثقافة المالية.
وفي ختام الاجتماع، استمع رئيس البورصة ونائبه إلى مقترحات ممثلي شركات الوساطة، مؤكدين على استمرار الحوار الدائم لما فيه صالح السوق والمستثمرين.

البورصة تستعد حاليًا لإطلاق حملات ترويجية واستعرض رئيس البورصة خطط تفعيل أدوار صانع السوق الهيئة العامة للرقابة المالية

