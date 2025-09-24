بورصة الكويت تغلق تعاملات اليوم على تباين

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الأربعاء/، على تباين مؤشراتها حيث تراجع مؤشرها العام بنحو 57.64 نقطة بما نسبته 0.65% ليصل إلى مستوى 8826.59 نقطة، إذ جرى تداول نحو 702 مليون سهم عبر 31 ألفا و302 صفقات نقدية بقيمة 130.5 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 36.92 نقطة، بما نسبته 0.45% ليصل إلى مستوى 8178.64 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 485 مليون سهم من خلال 22 ألفا و13 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 67.3 مليون دينار كويتي.



بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 84.08 نقطة بما نسبته 0.88% ليصل إلى مستوى 9424.37 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 216 مليون سهم عبر 9289 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 63.2 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 75.76 نقطة بما نسبته 0.90% ليصل إلى مستوى 8456.60 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 338 مليون سهم عبر 14 ألفا و67 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 50.2 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "جي اف اتش" و"عقارات ك" و"بيوت" و"أعيان" و"كويتية" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "ميزان" و"التجارية" و"وطني" و"الجزيرة" و"خليج ب" الأكثر انخفاضًا.