نجم ليفربول يعتذر للجماهير بعد طرده في مباراة ساوثهامبتون

اعتذر الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق ليفربول، لجماهير الريدز، عن طرده بعد احتفاله بهدف الفوز على ساوثهامبتون، ضمن منافسات كأس الدوري الإنجليزي.

ووصف الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، تصرفات مهاجم فرنسا بأنها لا داعي لها وغبية.

وسيغيب إيكيتيكي عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس يوم السبت نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء لخلعه قميصه أثناء احتفاله بهدف الدقيقة 85 في فوز ليفربول 2-1.

وكتب إيكيتيكي عبر حسابه على انستجرام قائلًا: " لقد غلبتني العاطفة، أعتذر لجميع أفراد عائلة ليفربول".

وكان المهاجم - البالغ من العمر 23 عامًا - قد تلقى بطاقة صفراء للاعتراض بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني.

وأضاف سلوت: "لا داعي لها؟ نعم وكان ذلك غبيًا، اللقطة الأولى كانت بالفعل لا داعي لها، وإلى حد ما، غبية، لأنه يجب عليك التحكم في مشاعرك".

واختتم: "قلت له إن تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 87 بعد تفوقه على ثلاثة لاعبين وتسجيله في الزاوية العليا، قد يكون أمرًا مفهومًا، فقال: "الأمر كله يتعلق بي، ماذا فعلت؟".