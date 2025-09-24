أتلتيكو يسعى لاستعادة الثقة أمام رايو فاليكانو قبل ديربي مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة رايو فاليكانو مساء الأربعاء في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، في اختبار مهم قبل ديربي العاصمة المرتقب أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

ويعاني "الروخيبلانكوس" من بداية متعثرة تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني، حيث جمع 6 نقاط فقط من خمس مباريات، بالإضافة إلى خسارته القاسية أمام ليفربول 3-2 في دوري أبطال أوروبا.

ويهدف أتلتيكو إلى استعادة توازنه من خلال تحقيق الفوز على رايو فاليكانو، لتعزيز ثقته قبل المواجهة الحاسمة أمام جاره الكبير ريال مدريد في الجولة السابعة.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق انتصاراً وحيداً في أول خمس جولات بالدوري.