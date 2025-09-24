مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يبحثان التعاون في مجال الإغاثة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الدكتور رامز الأكبروف، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعاون بين المجلس والمنظمات الإغاثية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى، خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعراض آخر التحديات التي تواجه العمليات الإغاثية، وآليات التصدي لها من خلال تعزيز التعاون الدولي، ومقترحات دمج المساعدات مع الاستثمار من خلال مشاريع تنموية.

من ناحية أخرى، عقد مديرو الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مدير الأمن العام بالسعودية الفريق محمد بن عبدالله البسامي حرص المملكة على دعم كل ما يعزز التعاون والتكامل الأمني الخليجي، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الأمني المشترك، وتعزيزًا لما تحقق من إنجازات على صعيد التنسيق الأمني بين دول المجلس.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بمتابعة نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة والعمل على تنفيذها؛ بما يعزز أمن دول المجلس ويُحافظ على مكتسباتها.

