خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
وكيل الأزهر: نستقبل أكثر من 20 ألف طالب إندونيسي وهم سفراء لنا في بلادهم
صحيفة إسرائيلية: ترامب يقترح إدارة عربية لغزة لمدة 3 سنوات ويستبعد حماس
جامعة قناة السويس تنظم اللقاء التعريفي بكلية الصيدلة لاستقبال طلابها الجدد لعام 2025

انعقد اللقاء التعريفي السنوي بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الذي أكد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من الانطلاق في حياتهم الجامعية بثقة، مشددًا على أن كلية الصيدلة بما تملكه من إمكانيات بشرية وأكاديمية وبنية تحتية قوية، تمثل أحد الأعمدة الأساسية للجامعة، وداعيًا الطلاب إلى الالتزام الجاد منذ اليوم الأول لتحقيق التميز العلمي والعملي.

وجاء اللقاء بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي ألقى كلمة أبرز خلالها دور الجامعة في رعاية طلابها منذ لحظة التحاقهم، مشيرًا إلى أن اللقاءات التعريفية تعكس اهتمام الجامعة بتوضيح اللوائح الأكاديمية والخدمات الطلابية منذ البداية، بما يضمن وضوح المسار أمام الطلاب الجدد.

كما ألقى الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الصيدلة كلمة ترحيبية، أعرب فيها عن اعتزازه بانضمام دفعة جديدة من الطلاب إلى الكلية، مؤكدًا أن الكلية تضع على عاتقها تخريج صيادلة قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، من خلال برامج تعليمية متطورة ومعامل مجهزة على أعلى مستوى.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة رندا عبد السلام وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، حيث ألقى الدكتور محمد يس كلمة أوضح فيها أن المركز يقدم خدمات متنوعة لدعم الطلاب أكاديميًا ونفسيًا واجتماعيًا، داعيًا الطلاب للاستفادة من كافة أنشطة المركز وبرامجه التي تُمكّنهم من التغلب على أي صعوبات قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة راندا عبد السلام أن برنامج اللقاء تضمن محاضرة للدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة للطلاب، تلاها لقاء مع رئيس لجنة الإرشاد الأكاديمي الدكتور محمد السيد، الذي قدم شرحًا وافيًا حول اللائحة الخاصة ببرنامجي فارم دي وفارم دي صيدلة إكلينيكية، مؤكدًا أهمية التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

كما تضمن البرنامج لقاءً تعريفيًا مع قسم رعاية الشباب بالكلية للتعريف بالأنشطة الطلابية والخدمات التي يقدمها القسم، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات الطلابية، حيث قدم الطالب حمزة أشرف محاضرة بعنوان "دكتور صيدلي"، فيما ألقى الطالب يوسف أيمن محاضرة بعنوان Pharmacy Departments، إلى جانب كلمة اتحاد كلية الصيدلة وجمعية EPSF التي شددت على أهمية دور الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وفي إطار رفع الوعي الطلابي، قدمت الدكتورة صفاء كشك محاضرة حول السلامة والإدمان في المعامل، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة. كما ألقت الدكتورة عزيزة السيد مصطفى من وحدة الدعم الأكاديمي كلمة تعريفية بخدمات الوحدة والأنشطة المقدمة للطلاب، والتي تهدف إلى مساعدتهم على التفوق والاندماج في الحياة الجامعية.

واختُتم اللقاء بجولة ميدانية داخل أقسام كلية الصيدلة للتعرف على المعامل والقاعات الدراسية والمنشآت المختلفة، بما أتاح للطلاب فرصة مباشرة للاطلاع على الإمكانيات المتاحة لهم خلال مسيرتهم التعليمية.

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ربنا يعوضها.. ابن شقيقة إيمان الطوخي يحتفل بعيد ميلاد خالته

كل ما بكبر بصغر.. روجينا تكشف سر الاحتفاظ بجمالها

بعد تعرضه لوعكة صحية.. أحدث ظهور لمحمد صبحي

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

