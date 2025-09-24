جامعة قناة السويس تنظم اللقاء التعريفي بكلية الصيدلة لاستقبال طلابها الجدد لعام 2025

انعقد اللقاء التعريفي السنوي بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الذي أكد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من الانطلاق في حياتهم الجامعية بثقة، مشددًا على أن كلية الصيدلة بما تملكه من إمكانيات بشرية وأكاديمية وبنية تحتية قوية، تمثل أحد الأعمدة الأساسية للجامعة، وداعيًا الطلاب إلى الالتزام الجاد منذ اليوم الأول لتحقيق التميز العلمي والعملي.

وجاء اللقاء بإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي ألقى كلمة أبرز خلالها دور الجامعة في رعاية طلابها منذ لحظة التحاقهم، مشيرًا إلى أن اللقاءات التعريفية تعكس اهتمام الجامعة بتوضيح اللوائح الأكاديمية والخدمات الطلابية منذ البداية، بما يضمن وضوح المسار أمام الطلاب الجدد.

كما ألقى الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الصيدلة كلمة ترحيبية، أعرب فيها عن اعتزازه بانضمام دفعة جديدة من الطلاب إلى الكلية، مؤكدًا أن الكلية تضع على عاتقها تخريج صيادلة قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، من خلال برامج تعليمية متطورة ومعامل مجهزة على أعلى مستوى.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة رندا عبد السلام وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، حيث ألقى الدكتور محمد يس كلمة أوضح فيها أن المركز يقدم خدمات متنوعة لدعم الطلاب أكاديميًا ونفسيًا واجتماعيًا، داعيًا الطلاب للاستفادة من كافة أنشطة المركز وبرامجه التي تُمكّنهم من التغلب على أي صعوبات قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة راندا عبد السلام أن برنامج اللقاء تضمن محاضرة للدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة للطلاب، تلاها لقاء مع رئيس لجنة الإرشاد الأكاديمي الدكتور محمد السيد، الذي قدم شرحًا وافيًا حول اللائحة الخاصة ببرنامجي فارم دي وفارم دي صيدلة إكلينيكية، مؤكدًا أهمية التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

كما تضمن البرنامج لقاءً تعريفيًا مع قسم رعاية الشباب بالكلية للتعريف بالأنشطة الطلابية والخدمات التي يقدمها القسم، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات الطلابية، حيث قدم الطالب حمزة أشرف محاضرة بعنوان "دكتور صيدلي"، فيما ألقى الطالب يوسف أيمن محاضرة بعنوان Pharmacy Departments، إلى جانب كلمة اتحاد كلية الصيدلة وجمعية EPSF التي شددت على أهمية دور الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وفي إطار رفع الوعي الطلابي، قدمت الدكتورة صفاء كشك محاضرة حول السلامة والإدمان في المعامل، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة. كما ألقت الدكتورة عزيزة السيد مصطفى من وحدة الدعم الأكاديمي كلمة تعريفية بخدمات الوحدة والأنشطة المقدمة للطلاب، والتي تهدف إلى مساعدتهم على التفوق والاندماج في الحياة الجامعية.

واختُتم اللقاء بجولة ميدانية داخل أقسام كلية الصيدلة للتعرف على المعامل والقاعات الدراسية والمنشآت المختلفة، بما أتاح للطلاب فرصة مباشرة للاطلاع على الإمكانيات المتاحة لهم خلال مسيرتهم التعليمية.