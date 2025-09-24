بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط

لقي 3 أشخاص بينهم أب وابنه مصرعهم اليوم الأربعاء في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين على إثر خصومة ثأرية بقرية مير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط .



تلقى اللواء وائل نصار ، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية مير على خلفية خصومة ثأرية ووجود وفيات.

وقوع اشتباكات بين عائلتين

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع اشتباكات بين عائلتين على خلفية خصومة ثارية واسفر الحادث عن مقتل كلا من عاطف . ح . ع . 60 عامًا ، وحامد . ع . ح . 35 عامًا ، وياسر . ج . ع . 22 عامًا .

وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما فرضت قوات الأمن كردونا امنية في محيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.