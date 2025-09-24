قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
دة حبيبي.. وائل عبدالعزيز يوضح حقيقة الخلاف مع تامر مرسي

يارا أمين

نفى وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وجود أي خلاف بينه وبين المنتج تامر مرسي.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "يا جماعه والله الراجل ده مفيش بيني وبينه اي خلافات ده ليه فضل عليا ومن اول المنتجين الي سندولي أدوار وعلاقتي بيه تتعدي ال ٢٠ سنه ووقف معانا وفي دفنه ابويا .. بعيدا عن الشغل ده حبيبي ده وهو يعلم جيدا
واي اشاعات ان في خلاف او غيره انا بنفيه بالمرة، تامر مرسي قصه نجاح كبيره وانا اعرفه من بداياته وربنا يعلم غلاوته عندي".

وعلى الجانب الآخر كان قد كشف الفنان وائل عبد العزيز حقيقة وجود خلافات بينه وبين شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما تداول منذ فترة وقت وفاة والده تحديدا ، وذلك بعد ان كتب وصيته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك والتى كشف من خلالها عن عدم رغبته حضور اى شخص وقت وفاته ماعدا ابنه وشقيقه فقط .



وقال وائل عبد العزيز خلال لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي،أن كل ما تداول ليس له اى أساس من الصحة وأنه كتب وصيته بهذا الشكل بناءا على الذى حدث فى جنازة والده الذى كان فيه همجية وإزدحام شديد من البعض .



وعن خلافه مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، قال وائل عبد العزيز، ان لا يوجد اى خلافات بينه وبين شقيقته ياسمين عبد العزيز والخلاف كان فقط وقت زواجها من الفنان احمد العوضي بسبب أن يشعره بعد وجود حب والعلاقة بنيت على أسس أخري ، مؤكدا انه يشعر بالخوف الدائم عليها ولا يستطيع ان يتخلص من هذا الشعور.

وعن إمكانية التعاون الفني مع شقيقته ياسمين عبد العزيز،  أكد وائل ان يحب ان لا يمكن ان يرفض التعاون مع شقيقته لأنها فنانة ناجحة واى فنان فى الشرق الأوسط يتمني ان يتعاون معها لان أعمالها مميزة.

ياسمين عبدالعزيز المنتج تامر مرسي إنستجرام وائل عبد العزيز فيسبوك بودكاست "boom shoot"

