محافظ الجيزة يكرم مديري مديريتَي الأوقاف والشؤون الصحية السابقين لانتهاء مدة خدمتهما

أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تقديره وامتنانه لكل من فضيلة الدكتور مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة السابق والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة سابقًا، وذلك بمناسبة انتهاء مدة خدمتهما بالمحافظة، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح.

وقام المحافظ بتكريمهما ومنحهما درع المحافظة تقديرًا لمجهوداتهما المخلصة خلال فترة توليهما المسؤولية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة المحافظ، والذي ناقش خلاله استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال موسم الأمطار، ومتابعة انتظام الدراسة في مدارس المحافظة.

كما رحب المحافظ خلال الاجتماع بأعضاء المجلس الجدد، وهم: العميد عدلي الجمال مدير مباحث التموين بالجيزة، وفضيلة الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف، والمهندس خالد حجازي مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد العويسي مدير مديرية الإصلاح الزراعي، والدكتور كريم أبو السعود مدير مديرية العمل، وأحمد أمين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالجيزة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.