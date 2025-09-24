استكمال طلاء واجهات 482 مدرسة على مستوى الجيزة

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بمتابعة واستكمال جهود طلاء ورفع كفاءة واجهات المدارس على مستوى المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أن الجيزة تضم أكثر من 4 آلاف مدرسة، تم تنفيذ خطة شاملة لتجميل ورفع كفاءة واجهاتها من خلال أعمال الطلاء والتطوير وجارٍ استكمال طلاء واجهات 482 مدرسة لتظهر جميعها بالشكل الحضاري اللائق أمام الطلاب وأولياء الأمور.

كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال رفع الكفاءة والصيانة الدورية للفصول الدراسية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، مع الالتزام بتنفيذ تلك الأعمال عقب انتهاء اليوم الدراسي، حفاظًا على سير العملية التعليمية دون تعطيل.

جاءت توجيهات المحافظ خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث تابع خلاله انتظام الدراسة بمدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية، واستمع إلى بيان من مدير مديرية التربية والتعليم ومسؤولي المنطقة الأزهرية حول استقبال الطلاب وتسكين المدرسين، مشددًا على استمرار الرقابة وأعمال التفتيش لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب من اليوم الدراسي.

واطمأن المحافظ كذلك على توافر كافة مستلزمات الدراسة بمعارض «أهلاً مدارس» و*«أهلاً مدرسة»*، إلى جانب تسليم الكتب الدراسية للطلاب بمختلف المدارس والمعاهد والمراحل التعليمية.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة داخل المدارس، مؤكدًا أن الاهتمام بالعملية التعليمية يأتي في إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء اللقاء بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات .