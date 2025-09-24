تقدم رجل أعمال ببلاغ ضد نجل الفنان أحمد رزق يتهمه فيه بالتعدي على نجله وإصابته بأكتوبر.

بلاغ يتهم ابن الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجل رجل أعمال

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه نجل الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجله والتسبب في إصابته، وذلك خلال مشادة وقعت بين الطرفين.

وذكر مقدم البلاغ أن نجل الفنان اعتدى على نجله وأحدث إصابة في أذنه، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبدأت الجهات الأمنية التحقيق في البلاغ، تمهيدًا لسماع أقوال الطرفين والوقوف على ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.