إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل منظومة "القبة الحديدية" في اعتراض طائرة مسيرة استهدفت مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل، في حادثة وصفت بالأخطر منذ بدء الهجمات بالطائرات المسيرة من اليمن.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن صاروخين أطلقا من القبة الحديدية لاعتراض المسيرة، لكنهما لم ينجحا في إصابتها، ما أدى إلى سقوطها في منطقة سياحية وسط المدينة.

بدورها، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن سلاح الجو فتح تحقيقا في أسباب "التأخر في رصد المسيرة" و"فشل عملية الاعتراض".

وأفادت القناة 12 بارتفاع حصيلة المصابين جراء انفجار المسيرة إلى 27 شخصا، بينهم اثنان في حالة خطرة، فيما أشار الإسعاف الإسرائيلي في وقت سابق إلى وقوع 22 إصابة، بينها حالات خطرة ومتوسطة، بالإضافة إلى العديد من الإصابات الطفيفة نتيجة حالة الذعر.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "التحقيقات لا تزال جارية"، وأن إنذارات تفعيل الدفاعات الجوية انطلقت بعد دخول الطائرة المجال الجوي لإيلات، مشيرًا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.