مسيرة يمنية .. دوي انفجار وتصاعد دخان في إيلات

ذكرت وسائل إعلام عبري بأنه سمع دوي انفجار وتصاعد دخان في إيلات بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب عبور مُسيّرة يمنية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أفادت، بأن قوات الدفاع الجوي بجيش الاحتلال تحاول اعتراض صواريخ حوثية بعد رصد إطلاقها من اليمن.

ونشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" مقطع فيديو يظهر فيه الصواريخ في سماء إسرائيل، وقالت القناة الـ12 إنه بعد غارة الطائرة المسيرة في إيلات رصد جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من اليمن إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

و أصابت طائرة حوثية مسيرة فندق في مدينة إيلات الإسرائيلية، ولم تكشف سلطات دولة الاحتلال عن الخسائر المادية أو البشرية الناجمة عن هذا الحادث، فيما أشارت إلى أنها تمشط المكان الذي يقع فيه الفندق.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على ميناء الحديدة غرب اليمن، في إطار ما وصفه بضمان استمرار الحصار البحري والجوي المفروض على جماعة الحوثي.