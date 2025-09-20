بعد التهديد بإغتيال زعيمهم .. أول رد للحوثيين علي وزير دفاع الاحتلال

علقت ميليشيا الحوثي على تهديدات وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس بإغتيال عبد الملك الحوثي قائلين : تتحدث عن احتلال صنعاء وأنت عاجز عن استعادة سفينة.

وأضافت الميليشيا : قبل أن ترفع "علمك" في صنعاء عليك أولاً أن تعيد تشغيل ميناء "إيلات"

وختمت الميليشيا قائلة : قبل رفع "علم إسرائيل" في صنعاء أعد العلم على سفنك التي تتخفى بأعلام أخرى خوفاً من بحريتنا.

وفي وقت لاحق ؛ هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، باغتيال زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، ورفع علم إسرائيل في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي تدوينة له على منصة “إكس” قال الوزير الإسرائيلي: “يا عبد الملك الحوثي سيأتي دورك، سيتم إرسالك للقاء حكومتك وجميع أعضاء محور الشر المتخاذلين الذين ينتظرون في غياهب الجحيم” وفق تعبيراته”.



وكان طيران الاحتلال، نجح في اغتيال رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه في هجوم على صنعاء يوم 28 أغسطس الماضي.

وأضاف، أنه سيتم استبدال شعار الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود المكتوب على علم الحوثيين بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في العاصمة اليمنية الموحدة وفق قوله.

ويُشار إلى أن الحوثيين يهاجمون الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.