أخبار التوك شو| أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا..مفاجأة في أسعار السيارات

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



كرم جبر: يجب وضع استراتيجية للتعامل مع الشائعات والرد عليها

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أهم النقاط الخاصة بتطوير خارطة الإعلام والصحافة، وقال إن خطة تطوير الإعلام مستمرة ومدروسة، لكن بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة فجميع الإعلاميين عليهم العمل من أجل تقديم برنامج.



موهبة الصدفة.. كيف خرجت الفنانة عايدة رياض إلى النور في المجال السينمائي؟

قالت الفنانة عايدة رياض إن بدايتها في التمثيل بدأ في المسرح، وقديما كان ينقب المخرجين على الفنانين والموهوبين، وعندما تواجد المخرج نور الدمرداش في أحد العروض طلب استحضارها للمشاركة في مسلسل صعيدي.



أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه فشلًا متكررًا على المستويات العسكرية والسياسية، مشددًا على أن الشعب الإسرائيلي هو من يدفع ثمن هذه السياسات.



انخفاض بنسبة تفوق الـ25%.. مفاجأة في أسعار السيارات الفترة المقبلة

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن هناك انخفاضا في أسعار السيارات خلال الفترة الحالية، كما أن بعض الموديلات الحديثة وصلت نسبة الانخفاض بها لأكثر من 25%.





خبير عسكري: منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أصابها الإرهاق

قال اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان المصرية، إن ضرب المسيرة اليمنية لمنطقة إيلات ليست المرة الأولى، حيث تم استهدافها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كما أنها تفتقر إلى الحماية الخاصة بالدفاع الجوي.





أحمد موسى يكشف تفاصيل مشاركة «أبوالعينين» في لقاء حول مكافحة إساءة برمجيات التجسس |فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى على مشاركة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في لقاء حول دور البرلمانيين في منع إساءة استخدام برمجيات التجسس والتطور التاريخي لهذه البرامج.





محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشادة التي حدثت بين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وعضو الوفد الإسرائيلي في اجتماع دول البحر المتوسط.النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي

استعرض النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تجربة مصر في التحول الاقتصادي خلال مؤتمر بالأمم المتحدة.أبو العينين ينفعل بقوة على مندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أين السلام؟

انفعل النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على مندوب إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكب بحق أهالي غزة، حيث نشبت مشادة بين النائب محمد أبو العينين والمندوب الإسرائيل، وذلك خلال اجتماع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بدون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن يوم الاعتراف بالدولة الفلسطينة لحظة تاريخية، خاصة أنه تأتي في إطار المسار الانساني الذي يقود إلى اقامة الدولة الفلسطينة.