انخفاض بنسبة تفوق الـ25%.. مفاجأة في أسعار السيارات الفترة المقبلة

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن هناك انخفاضا في أسعار السيارات خلال الفترة الحالية، كما أن بعض الموديلات الحديثة وصلت نسبة الانخفاض بها لأكثر من 25%.

إعادة التسعير مرة أخرى

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “الحدث اليوم” على أن كافة الشركات قامت بإعادة التسعير مرة أخرى وفقا للتخفيضات المطروحة الآن، كما أن كافة الموديلات اليوم السعر مقابل القيمة، والوكيل الذي لم يقم بعملية إعادة التسعير لن يتمكن من البيع.

توطين الصناعة

وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد الآن مرحلة تنافسية، وهناك توجهات لتوطين الصناعة بشكل عام والسيارات بشكل خاص، مما أدى إلى حدوث منافسة عارمة منذ بداية العام.