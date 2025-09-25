جمال شعبان يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

وجّه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة توعوية إلى أولياء أمور طلاب المدارس، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية تناول الأطفال لوجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة.

وقال خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن تناول الإفطار صباحًا لا يُعد رفاهية، بل هو ضرورة صحية تحمي القلب وتعزز التركيز والنشاط الذهني لدى الطلاب.

"بيضة وفاكهة".. بدائل صحية وسهلة

وأوضح د. شعبان أن الأكلات السريعة والمقرمشات مثل الشيبسي تسبب مشكلات صحية عديدة، خاصة بالقلب، مؤكدًا أن التغذية السليمة تبدأ من البيت، وأنه يمكن تحضير وجبة صحية بسيطة مثل "بيضة وفاكهة"، تكون كافية كإفطار مفيد وسريع قبل التوجه إلى المدرسة.

الرياضة أسلوب حياة وليست ترفًا

كما شدد على أهمية تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن النشاط البدني لا يحمي فقط من أمراض القلب، بل يساعد في الوقاية من أغلب الأمراض المزمنة، ويعزز مناعة الجسم.

وختم الدكتور جمال شعبان رسالته بدعوة صريحة إلى الأسر المصرية:"اهتموا بصحة أولادكم من البداية، الغذاء الصحي والرياضة أهم استثمار في مستقبلهم".