تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
توك شو

جمال شعبان يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

منار عبد العظيم

وجّه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة توعوية إلى أولياء أمور طلاب المدارس، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية تناول الأطفال لوجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة.

وقال خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إن تناول الإفطار صباحًا لا يُعد رفاهية، بل هو ضرورة صحية تحمي القلب وتعزز التركيز والنشاط الذهني لدى الطلاب.

"بيضة وفاكهة".. بدائل صحية وسهلة

وأوضح د. شعبان أن الأكلات السريعة والمقرمشات مثل الشيبسي تسبب مشكلات صحية عديدة، خاصة بالقلب، مؤكدًا أن التغذية السليمة تبدأ من البيت، وأنه يمكن تحضير وجبة صحية بسيطة مثل "بيضة وفاكهة"، تكون كافية كإفطار مفيد وسريع قبل التوجه إلى المدرسة.

الرياضة أسلوب حياة وليست ترفًا

كما شدد على أهمية تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن النشاط البدني لا يحمي فقط من أمراض القلب، بل يساعد في الوقاية من أغلب الأمراض المزمنة، ويعزز مناعة الجسم.

وختم الدكتور جمال شعبان رسالته بدعوة صريحة إلى الأسر المصرية:"اهتموا بصحة أولادكم من البداية، الغذاء الصحي والرياضة أهم استثمار في مستقبلهم".

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان .. جهود للمحليات للتطوير والتجميل وأنشطة ثقافية وتنظيم حملات طرق الأبواب

مقتل سائق في المنوفية

ضمنه في قرض .. عامل يقتل نجل عمه السائق في المنوفية

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 25-9-2025

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

