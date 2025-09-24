هل الباراسيتامول يصيب الأطفال بالتوحد .. مستشار وزير الصحة يعلن مفاجأة

أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان، وأستاذ النساء والتوليد بطب جامعة القاهرة، أن تناول السيدات الحوامل لـ البانادول أو أي من مركبات الباراسيتامول، لا تسبّب التوحد لدى الأطفال.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هذا الموضوع أثار المخاوف للكثير من السيدات الحوامل، ولكن بشكل عام المسكنات لا تسبب مشكلات للجنين.

ولفت إلى أن المسكنات يجب أن تتناول المسكنات بعد استشارة طبيب، وأن التناول يكون على حسب الحاجة، موضحًا أن هناك بعض السيدات تتناول المسكنات مثل البونبون وهذا أمر خطير.

وأشار إلى أن مرض التوحد حتى هذه اللحظة ليس له سبب، وأنه رغم الفحوصات الكثيرة، لا يعلم طبيب في العالم سبب إصابة الأطفال بالتوحد.