لخدمات أكثر تنظيما .. "الصحة" تواصل تدريب موظفي المجالس الطبية لليوم الثاني

تواصل وزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الورشة التدريبية التي أطلقتها لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية المتخصصة، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين تجربة المريض. وتستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام، على أن تختتم أعمالها غدًا الخميس.

وتهدف الورشة إلى صقل المهارات المهنية والإنسانية للعاملين الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الطبية والإدارية وتقديم خدمة صحية تراعي الجوانب الإنسانية. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة التواصل الفعّال ووضع المريض في قلب منظومة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب يأتي في إطار بناء منظومة صحية حديثة تركز على رضا المواطن، مشيرًا إلى ربط التدريب بمؤشرات أداء واضحة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات.

وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تحسين آليات التواصل مع المرضى

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن الورشة جزء من خطة تطوير شاملة تستهدف تمكين العاملين وتقديم خدمات أكثر تنظيمًا وسلاسة، لافتًا إلى أن التدريب يركز بشكل خاص على تحسين آليات التواصل مع المرضى، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن تجربة إنسانية ومهنية متكاملة.

وفي هذا السياق، شدّد الدكتور أحمد الحوفي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية العاملة في صناعة الدواء في مصر، على التزام الشركة بدعم رؤية مصر 2030، من خلال الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتوفير العلاجات المبتكرة للمريض المصري، مؤكدًا أن التدريب يمثل ركيزة أساسية في تحسين رحلة العلاج وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.