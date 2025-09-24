قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

تزامنًا مع شهر التوعية بسرطانات الدم، تعلن وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك حياة»، بدءًا من غدٍ 25 سبتمبر 2025 وحتى نهاية الشهر، بالتعاون مع شركة «جانسن مصر». 

تهدف الحملة إلى تلبية الاحتياجات الملحة لمرضى سرطان الدم من نقل الدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع كفعل إنساني ينقذ الأرواح.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة نقل الدم، ورفع كفاءة بنوك الدم، وتعزيز ثقافة التبرع المستمر. وأوضح أن الوزارة ستوفر 28 وحدة تبرع متنقلة موزعة على مستوى المحافظات، إلى جانب بنوك الدم التجميعية في المستشفيات الحكومية، وسيارات مخصصة عند نقاط ارتكاز المبادرات الصحية، لتسهيل عملية التبرع وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة محمد شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، إلى أن مرضى أورام الدم يعتمدون بشكل أساسي على نقل الدم، حيث قد يحتاج بعضهم إلى جلسات أسبوعية، بينما يتطلب آخرون نقلًا شهريًا أو حسب الحالة. وأكدت أن التبرع بالدم ليس فقط ضرورة طبية، بل عمل إنساني يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتخفيف معاناتهم.

وتتضمن الحملة برامج توعوية مكثفة تشمل إعلانات إذاعية وتلفزيونية، ومحتوى مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات مع متخصصي أمراض الدم، بالإضافة إلى حملة رسائل نصية تستهدف 500 ألف مواطن لتشجيعهم على المشاركة. كما تدعو الوزارة جميع المواطنين للمشاركة في هذا العمل النبيل من خلال زيارة نقاط التبرع في المستشفيات، بنوك الدم الحكومية، أو الوحدات المتنقلة المنتشرة في جميع المحافظات.

دعم مرضى سرطان الدم وتوفير احتياجاتهم الطبية

تؤكد وزارة الصحة التزامها بدعم مرضى سرطان الدم وتوفير احتياجاتهم الطبية، داعيةً الجميع للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية التي تجسد قيم التكافل والتضامن، "لنمنح معًا الأمل والحياة".

وزارة الصحة الحملة القومية للتبرع بالدم تبرعك حياة أورام الدم سرطانات الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تشعل حماس الجمهور على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن وتكريم تاريخي

انغام

شفاءها في الغناء.. لميس الحديدي توجه رسالة إلى أنغام بعد حفلها في لندن

ناني سعد الدين

ناني سعد الدين: الحجاب ليس وراء قلة الأعمال المعروضة علي.. والمشكلة في الشللية

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد