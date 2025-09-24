قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو النصر بعد استلام كارنيه الشيوخ: تحسين الخدمات والصحة والتعليم على رأس أولوياتي

النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ
النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أعرب النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن فخره واعتزازه باستلام كارنيه عضوية المجلس، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل له مسؤولية جسيمة تجاه الوطن والمواطنين، ودافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات الشعب المصري.

وأكد "أبو النصر" في بيان له اليوم ، أن خدمته داخل المجلس ستنطلق من أولويات واضحة، يأتي على رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن عبر الاهتمام بكافة الملفات الخدمية والحياتية الأساسية، وفي مقدمتها: الصحة، والتعليم، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، بجانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وضمان وصولها لكل مواطن في مختلف المحافظات، مع التركيز على سد الفجوات التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحا أن ما يشغل باله دائمًا هو مصلحة المواطن البسيط، وتخفيف الأعباء عن كاهله بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على حرصه الخاص بخدمة أبناء الصعيد وخاصة أهل محافظته سوهاج، الذين عانوا طويلاً من نقص الخدمات، مؤكدًا أنه سيعمل بكل قوة لإيصال أصواتهم، والمطالبة بزيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظته، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن في الصعيد وفي جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد النائب، أن انضمامه لمجلس الشيوخ تحت مظلة حزب حماة الوطن، هو تكليف يضع على عاتقه واجبًا وطنيًا للعمل بروح الفريق مع زملائه النواب من أجل دعم مسيرة الدولة المصرية، ومساندة القيادة السياسية في استكمال مشروع بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أبو النصر، التزامه بـ التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع، والعمل على نقلها للجهات التنفيذية تحت قبة المجلس، بما يعزز ثقة المواطن في ممثليه ويضمن مشاركة حقيقية في صياغة السياسات التي تمس حياته اليومية.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكّدًا أن انضمامه لمجلس الشيوخ يمثل التزامًا كاملًا بالمشاركة الفعالة في مناقشة القوانين والسياسات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والعمل مع زملائه النواب لدعم توجهات الدولة في التنمية والإصلاح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

النائب محمد أبو النصر مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

مايان السيد

منها هيبتا.. تفاصيل 4 أفلام سينمائية تنتظر العرض لـ مايان السيد

احمد مكي وطليقته

محمد عطية يسخر من تصريحات مي كمال طليقة أحمد مكي

أصالة

أصالة تحتفل باليوم الوطني السعودي بكلمات مؤثرة

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد