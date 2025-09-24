قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
محافظات

علامات تجارية شهيرة .. ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية بكفر الشيخ

مصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية بكفر الشيخ
مصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية بكفر الشيخ
محمود زيدان

ضبطت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ مصنعًا غير مرخص لتعبئة المياه المغشوشة في مركز مطوبس.

 تمكنت الحملة التموينية من ضبط كميات كبيرة من الزجاجات المعبأة والفارغة، بالإضافة إلى فلاتر لتنقية المياه وكميات ضخمة من الملصقات (الاستيكرات) لعلامات تجارية شهيرة.

كانت المعلومات قد وردت إلى مديرية التموين والجهات المعنية بوجود مصنع غير مرخص لتعبئة المياه بإحدى قرى مركز مطوبس.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تشكلت حملة تموينية تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ.

وضمت الحملة كلًا من: سعد محفوظ، مدير إدارة تموين مطوبس، والدكتور أسامة لبيب، والدكتور السيد الورداني، مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين مطوبس، والدكتورة إيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وسعد حلبية، مراقب أول الأغذية بمركز مطوبس.

 ونجحت الحملة في ضبط 2400 زجاجة ممتلئة بأحجام مختلفة وجاهزة للتوزيع، و62000 زجاجة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، 15600 ملصق (استيكر) لعلامات تجارية مقلدة، و2500 كرتونة فارغة تحمل أسماء العلامات التجارية المقلدة، و55 فلترًا كبيرًا لتنقية المياه.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 17011 جنح مركز مطوبس لسنة 2025، وأخطرت جهات التحقيق.

كفر الشيخ تموين كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ التموين

