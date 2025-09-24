قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات محاكاة حية لمواجهة تجمعات الأمطار.. صور

جانب من المحاكاة
جانب من المحاكاة
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات محاكاة حية لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول بالمحافظة، وذلك للتأكد من جاهزية المعدات والأفراد للتعامل الفوري مع مياه الأمطار، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء هذا في إطار استعدادات المحافظة لموسم الأمطار 2025 – 2026، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعقيد تامر الرويني، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن هذه المحاكاة يتم تنفيذها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على أن تُنفذ تباعاً بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، بهدف اختبار كفاءة المعدات والأطقم الفنية في التعامل مع أي طارئ خلال فصل الشتاء، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد مبكراً لمواجهة تداعيات فصل الشتاء، حيث يتم تنفيذ أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة وتشغيل صفايات الأمطار بشكل دوري، إلى جانب وضع خطة متكاملة للتعامل مع أي تجمعات مائية أو طارئة قد تشهدها المدن والمراكز خلال هطول الأمطار.

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وكافة الأجهزة والقطاعات المعنية برفع درجة الاستعداد مبكرًا لموسم الشتاء، ومتابعة تداعيات التغيرات المناخية، مع تكثيف الجهود لرفع وكسح مياه الأمطار أولًا بأول، وتحسين منظومة النظافة، والاستمرار في أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ موسم الأمطار الشتاء

