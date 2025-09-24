حسام سعيد بعد تسلّم كارنيه الشيوخ: التكنولوجيا والابتكار بوابة الجمهورية الجديدة

تسلّم النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، اليوم كارنيه العضوية من مقر المجلس، بحضور المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، معربًا عن اعتزازه بالانضمام إلى المؤسسة التشريعية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة الإصلاح والبناء.

وقال سعيد في تصريحات صحفية عقب تسلّمه العضوية: “الانضمام إلى مجلس الشيوخ ليس شرفًا فحسب، بل تكليف وطني ومسؤولية كبيرة تستوجب العمل المتواصل من أجل خدمة الوطن والمواطن، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.”

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا خاصًا على ملف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى عزمه على توظيف خبراته العملية في مجالات الصناعة التكنولوجية لصياغة تشريعات متطورة تعزز مناخ الابتكار وتشجع الاستثمارات الرقمية.

وشدد سعيد على أن دعم الشباب ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا سيكون على رأس أولوياته، قائلاً: “الشباب هم طاقة الوطن وعماد المستقبل، والاستثمار في قدراتهم الإبداعية هو الضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد قوي ومجتمع أكثر تقدمًا وعدالة.”