الحمامصي بعد تسلّم كارنيه الشيوخ: عضوية المجلس عهد جديد لخدمة الوطن والمواطن

تسلّم النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، اليوم كارنيه العضوية من مقر المجلس، وذلك بحضور المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، معربًا عن فخره وسعادته بهذه اللحظة التي وصفها بأنها ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل بداية لمسؤولية وطنية حقيقية.

وقال الحمامصي في تصريحات صحفية عقب تسلّمه العضوية: “هذه الخطوة تمثل عهدًا جديدًا مع الشعب، أساسه خدمة المواطن والانحياز لقضايا البسطاء، والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.”

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أولوياته في المرحلة المقبلة ستتركز على ملفات حيوية في مقدمتها دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاستثمارات التي تفتح فرص عمل للشباب، بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأشار الحمامصي إلى أن عضوية مجلس الشيوخ تمثل شرفًا كبيرًا وتكليفًا وطنيًا للعمل على تعزيز دولة القانون وتطوير المنظومة التشريعية بما يلبي تطلعات الشعب المصري ويدفع عجلة التنمية والاستقرار.

وشدد على أنه سيبقى على تواصل مباشر مع المواطنين من خلال المكاتب البرلمانية والجولات الميدانية لنقل نبض الشارع إلى قاعة المجلس، مضيفًا أنه سيستفيد من خبراته القانونية، وكذلك خبراته الواسعة في التعامل مع الكيانات الاستثمارية العربية والدولية، لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية قادرة على تحقيق التنمية الشاملة.