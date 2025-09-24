قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الباراسيتامول خطر على حياة الأطفال.. هشام الخياط يحذر

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن عقار الباراسيتامول هو نوع من الأدوية المسكنة، وأنه أرحم من المسكنات الأخرى ولكن هذا العقار غير أمن وأن تناوله يجب أن يكون بجرعات محددة لجميع المواطنين وتحديدا لـ السيدات الحوامل.

وأضاف أستاذ أمراض الكبد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول الحوامل لهذا العقار ينتج عنه تأخر النمو العصبي والبدني للأطفال.

ولفت إلى أن تناول 4 أقراص من الباراسيتامول في اليوم ولمدة سنة تسبب مشكلات في الكبد وقد ينتج عنها تليف كبدي، وله تأثير على الجهاز الهضمي، ومشكلات بالقلب، وقد يسبب وفاة.

وأشار إلى أن تناول المسكنات يكون بشكل مؤقت وليس بشكل مستمر، وأن هذا يسبب نزيف فيي المعدة، ولذلك على الجميع الحذر.

وأثار حديث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، عن خطورة البنادول على المرأة الحامل وعلاقته بإصابة الجنين بمرض التوحد جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية.


وكان أعلن الدكتور جمال شعبان في تصريح سابق عن خطورة البنادول على المرأة الحامل من خلال منشور على صفحته على فيسبوك.

ولكن شكك البعض في خطورة هذا المسكن على المراه الحامل وعلاقته بمرض التوحد خاصه ان الدراسات التي تناولت هذا الموضوع محدوده وما زال الامر في حاجه الى مزيد من البحث للتاكد من وجود علاقه حقيقيه بين البنادول والتوحد وانه سببا في الاصابه بهذا المرض الخطير.

وخرج الدكتور جمال شعبان اليوم، ليؤكد اسم ثباته على موقفه فيما يتعلق بخطورة البنادول على الصحة العامة بل وأكد خطورته على الرجال والنساء حين تناوله بشكل عشوائي.

وقال الدكتور جمال شعبان في منشور له على فيسبوك اليوم، إن المسكنات عامة مثل البنادول والاسيتامينوفين  ليست شيكولاتة أو بونبون ليتم تناولها دون استشارة طبيب عند الشعور بالألم.

