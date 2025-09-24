جمال شعبان يكشف حقيقة تسبب مسكن شهير في إصابة الجنين بالتوحد

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشور أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال جمال شعبان، بلاش الحامل تاخد بانادول لأن الجنين ممكن يدفع التمن ويحصل له توحد Autism.

كما تداول العديد من رواد السوشيال ميديا المنشور بشكل كبير، مما آثار حالة واسعة من الجدل .

وقام الدكتور جمال شعبان ، بالتعليق مره أخرى على المنشور ، وأوضح لما كتبنا وقلنا بلاش الحامل تاخد بانادول ، او اي من مركبات الأسيتامينوفين فالتعبير دقيق.

وتابع جمال شعبان: يعني ما تاخدش من نفسها لان الدوا دا متاح بدون روشتة في كل مكان، يعني لازم تحت اشراف طبي بتحديد الجرعة والمدة بواسطة الطبيب المختص.

وأكمل جمال شعبان: أما شبهة حدوث Autism أو مضاعفات لكبد الأم والجنين فهي واردة جدا في حالة تناوله بطريقة مزمنة لا أحد يستطيع الجزم بعدم حدوثها ، والأحسن للحامل البعد عن كل الادوية في الشهور الأولي إلا بروشتة طبية، والأحسن للجميع البعد عن المسكنات ومضادات الالتهاب بصفة عامة لمضاعفاتها المتعددة.