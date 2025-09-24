قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

كل ما تريد معرفته حول التشنج العضلي وطرق علاجه

التشنج العضلي
التشنج العضلي
نهى هجرس

تشنجات الساق هي انقباضات عضلية مؤلمة لا إرادية، قد تستمر لثوانٍ أو دقائق، قد تؤثر على نومك، وممارسة التمارين الرياضية، وجودة حياتك بشكل عام.

قد تُسببها بعض الحالات الطبية والأدوية، وهناك بعض عوامل الخطر التي يجب تجنبها، عند حدوث تشنج الساق، حاول شد العضلة، ووضع كمادات دافئة أو ثلجية، وتدليك المنطقة

ما هو سبب تشنجات الساق أثناء الليل؟

تشمل الأسباب المحتملة لتشنجات الساق في الليل (تشنجات الساق الليلية) ما يلي:

الجلوس لفترات طويلة من الزمن (مثل العمل المكتبي).

الإفراط في استخدام عضلاتك.

الوقوف لفترات طويلة .

وجود وضعية سيئة أثناء النهار.

فشل الكلى، وتلف الأعصاب السكري، ونقص المعادن ومشاكل تدفق الدم

كيف يمكنني إيقاف تقلصات الساق على الفور؟

ترغب في التخلص من تشنج الساق فور حدوثه، إليك بعض الخطوات يمكنك اتباعها للتخلص من تشنج الساق:

التمدد : افرد ساقك ثم اثنِها، مع سحب أصابع قدميك نحو قصبة الساق لتمديد العضلات، مدد العضلة المتشنجة وافركها برفق. لعلاج تشنج الفخذ، حاول سحب قدمك على تلك الساق لأعلى باتجاه أردافك. تمسّك بكرسي لتثبيت نفسك.

التدليك : استخدم يديك أو الأسطوانة لتدليك العضلات.

قف : اضغط بقدميك على الأرض.

المشي : حرك ساقك أثناء المشي.

تطبيق الحرارة : استخدم وسادة تدفئة أو خذ حمامًا دافئًا.

تطبيق الثلج : لف كيس من الثلج في منشفة ثم ضعه على المنطقة

المصدر  Cleveland clinic 

التشنج العضلي اسباب التشنج العضلي علاج التشنج العضلي أعراض التشنج العضلي

